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البنتاغون: ملتزمون بالعقود الدفاعية طويلة الأمد مع السعودية

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البنتاغون: ملتزمون بالعقود الدفاعية طويلة الأمد مع السعودية
Reuters
البنتاغون
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أكد البنتاغون أن الولايات المتحدة ملتزمة بالعقود الدفاعية طويلة الأمد مع السعودية.

وقال قائد البحرية الأمريكية، شون روبرتسون، المتحدث باسم البنتاغون، في تصريح لوكالة "الشرق الأوسط"، إن "القوات الأمريكية تحتفظ بقدرات قوية في مسرح العمليات بما في ذلك الدفاع الجوي، لمعالجة أي حالات طوارئ متعلقة بإيران حسب الحاجة".

وردا على التقارير الصحافية، التي تحدثت أن خفض القوات الأمريكية أو معداتها بالمنطقة قد يفتح المجال لزيادة التهديدات بمنطقة الشرق الأوسط، قال روبرتسون إن "وزارة الدفاع تجري أعمالا روتينية في إدارة قوتها حول العالم".

وأضاف المتحدث أن الولايات المتحدة "تواصل العمل مع المجتمع الدولي والقوات المسلحة السعودية لتعزيز قدرات الدفاع الجوي الإقليمية".

المصدر: الشرق الأوسط

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