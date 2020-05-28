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السفير الأمريكي لدى ليبيا يبحث مع رئيس بلدية الزنتان آخر التطورات

أخبار العالم العربي

السفير الأمريكي لدى ليبيا يبحث مع رئيس بلدية الزنتان آخر التطورات
Reuters
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أفادت السفارة الأمريكية لدى ليبيا بأن السفير ريتشارد نورلاند ، أجرى محادثة مع رئيس بلدية الزنتان، مصطفى الباروني، ناقش فيها التطورات الجارية في ليبيا.

ونقلت السفارة الأمريكية عن رئيس بلدية الزنتان تأكيده أن الليبيين في المنطقة الغربية من البلاد يرغبون في رؤية نهاية للهجوم على طرابلس.

وأعرب رئيس البعثة الدبلوماسية الأمريكية لدى ليبيا أن بلاده "تشاركهم هذا الهدف وتعتقد بأنّ العملية السياسية الشاملة فقط هي التي يمكن أن تحقق السلام والاستقرار في ليبيا".

المصدر: U.S. Embassy Libya

 

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