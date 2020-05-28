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روسيا تسجل 174 وفاة و8371 إصابة جديدة جراء فيروس كورونا خلال 24 ساعة

السودان.. 200 إصابة جديدة بكورونا و11 حالة وفاة

أخبار العالم العربي

السودان.. 200 إصابة جديدة بكورونا و11 حالة وفاة
Reuters
صورة أرشيفية
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أعلنت وزارة الصحة السودانية عن تسجيل 200 إصابة جديدة بفيروس كورونا و11 وفاة خلال آخر 24 ساعة.

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وقالت الوزارة في بيان لها، اليوم الخميس: "تم تسجيل 200 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع عدد المصابين إلى 4346، بالإضافة إلى تسجيل 11 وفاة جديدة، ليصبح عدد الوفيات الكلي 195، فيما تماثل للشفاء 161، ليرتفع عدد المتعافين إلى 749".

وأشار البيان الوزاري إلى بلوغ عداد المصابين بولاية الخرطوم وحدها 3476 شخصا​​​.

المصدر: سبوتنيك

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