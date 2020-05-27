الأمم المتحدة: قلقون من التدفق الهائل للسلاح والمعدات والمرتزقة على ليبيا

أعربت الأمم المتحدة الأربعاء عن "قلقها البالغ" إزاء الأنباء الواردة عن "تدفق هائل للأسلحة والمعدات والمرتزقة" على طرفي النزاع في ليبيا.

وقال المتحدث باسم المنظمة الدولية ستيفان دوجاريك للصحفيين في مؤتمره اليومي: "نتابع بقلق بالغ التقارير الأخيرة حول تدفق هائل للأسلحة والمعدات والمرتزقة دعما لطرفي النزاع الليبي".

وحذر المتحدث من أن أي إرسال للأسلحة أو العتاد أو المرتزقة إلى ليبيا "يشكل انتهاكا صارخا لحظر الأسلحة" المفروض على هذا البلد منذ 2011.

ودعا جميع أعضاء المجتمع الدولي إلى احترام حظر الأسلحة الذي تفرضه الأمم المتحدة ودعم تنفيذه بالكامل.

إقرأ المزيد

واعترف بأن المعلومات الواردة بشأن حصول انتهاكات لهذا الحظر "سجلت زيادة كبيرة في الأسابيع القليلة الماضية، إذ تم الإبلاغ عن عمليات نقل (للأسلحة) شبه يومية عن طريق الجو والبر والبحر" إلى ليبيا.

وحذر دوجاريك من أن "هذه الزيادة في انتهاكات حظر الأسلحة لن تؤدي إلا إلى تكثيف القتال، مما سيؤدي إلى عواقب وخيمة على الشعب الليبي".

المصدر: أ ف ب