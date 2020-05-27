واشنطن: ردنا على الصين في هونغ كونغ قد يشمل الاقتصاد والسفر

كشف كبير الدبلوماسيين الأمريكيين لمنطقة شرق آسيا، أن الرئيس دونالد ترامب لديه قائمة طويلة للرد على خطة الصين فرض قانون الأمن على هونغ كونغ، تشمل عقوبات اقتصادية وتأشيرات السفر.

وفي إفادة مقتضبة للصحفيين الأربعاء، أحجم ستيلويل عن تقديم تفاصيل الرد الأمريكي الذي قال إنه قرار يعود إلى ترامب لكنه، أكد أن الرد سيكون محددا ويهدف إلى تخفيف الآثار على مواطني هونغ كونغ والشركات الأمريكية.

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واتهم ستيلويل بكين باستغلال وباء كورونا لتنفيذ أجندة سياسية عالمية تشمل هونغ كونغ.

المصدر: رويترز