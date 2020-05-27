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الداخلية المصرية تنفي شائعات حول تفشي كورونا بسجن في القاهرة بثتها قناة لـ"الإخوان"

أخبار العالم العربي

الداخلية المصرية تنفي شائعات حول تفشي كورونا بسجن في القاهرة بثتها قناة لـ
Reuters
عنصر من الشرطة المصرية يقف بالقرب من ميدان التحرير في القاهرة
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نفت الداخلية المصرية أنباء بثتها إحدى الفضائيات المحسوبة على جماعة "الإخوان المسلمين" عن تفشي فيروس كورونا بين الموقوفين في قسم شرطة تابع لمديرية أمن القاهرة.

وأكد مركز الإعلام الأمني بالوزارة أن كل ما تضمنته "تلك الترديدات من مزاعم، مناف تماما للحقيقة ويتعارض مع الثوابت القانونية والمنطقية الحاكمة لعمل الأجهزة الشرطية".

وأضاف أن تلك المزاعم تأتي في إطار "نهج الأذرع الإعلامية للجماعة الإرهابية في ترويج الشائعات ومحاولة إثارة الرأي العام".

ولم يذكر المركز اسم الفضائية التي تداولت هذه الشائعات.

المصدر: RT

لقاهرة - ناصر حاتم

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