تكتل برلماني مصري: السلام مع إسرائيل لم يسفر إلا عن هدر الحقوق العربية

اعتبر "تكتل 25-30" في البرلمان المصري، أن عمليات السلام بين العرب وإسرائيل لم تسفر إلا "عن مزيد من الحقوق المهدروة"، في ظل دعم أمريكي غير مسبوق ولا مشروط لتل أبيب.

وورد في بيان عن التكتل: "بعد عقود من السير في طريق السلام المزعوم، والذي لم يسفر إلا عن المزيد من الحقوق المهدرة في سبيل الوعود الزائفة، أعلنت السلطة الفلسطينية الانسحاب من كل الاتفاقات والتفاهمات الموقعة مع الكيان الصهيوني والولايات المتحدة".

وذكر البيان، أن "هذا الإعلان يأتي، في وقت يستعد الكيان الغاصب لضم أراض جديدة في الضفة الغربية المحتلة وغور الأردن مستفيدا من دعم غير مشروط ولا مسبوق من الإدارة الأمريكية، وتنفيذا لما يسمى بصفقة القرن، وذلك في ظل الصمت والخذلان من معظم الدول العربية التي نسي حكامها قضيتهم المركزية".

وشدد التكتل، على رفضه لكل الإجراءات الإسرائيلية تجاه الأراضي العربية المحتلة وأشار إلى ضرورة "العودة لمنظمة التحرير باعتبارها قيادة موحدة لنضال الشعب الفلسطيني بجميع فصائله، بعد التوافق على برنامج وطني ينهي الانقسام ويتبنى حزمة من الأساليب المتكاملة لمواجهة الاحتلال بكافة الوسائل".

ناصر حاتم – القاهرة

المصدر: RT