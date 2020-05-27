شقيق وزير التجارة الكويتي ينفي تهما بعلاقته بصفقة كمامات

نفى عبد الله ناصر الروضان، شقيق وزير التجارة والصناعة خالد الروضان، ما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي عن علاقته بعقد شراء للكمامات وتوريدها وتوزيعها.

وقال الروضان: "لا علاقة لي نهائيا بأي شكل كان بهذا الأمر، هذا ما أنفيه جزما وأنكره حزما، وسواء بصورة مباشرة أو غير مباشرة".

وأشار إلى أنه عاقد العزم على اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في هذا الخصوص، وقال: "صونا للمال العام وحفاظا لنفسي وأسرتي من خوض المسيئين".

وشدد على أن الأمر هو "لتبيين الحقيقة دون لبس، ولإزالة الغشاوة عن الأمر".

وتابع: "على من اتهمنا بذلك تقديم ما لديه من أدلة، إن وجدت، حيث أني مؤمن بأنه لا يملك من الأمر إلا البهتان والكذب، وسيتبين للجميع كما هو بائن لي، أنه يهدف لأمر آخر، وحسبي الله ونعم الوكيل".

بيان اخي عبدالله ناصر الروضان

محشوم يابو ناصر #عبدالله_الروضان#الكويتpic.twitter.com/iv9MBWtmvg — عبدالله محسن عاشور (@a_ashour1999) May 27, 2020

المصدر: "القبس الكويتية"