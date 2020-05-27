توقيف ممثل مغربي معروف بتهمة الدعوة للوضوء بالويسكي والفودكا والإساءة للإسلام

فرضت السلطات المغربية على الممثل رفيق بوبكر الحراسة النظرية مساء أمس، بتهمة "الإساءة للإسلام"، ودعوته للوضوء بالفودكا والويسكي، وهي تهمة قد تصل عقوبتها إلى السجن عامين.

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ونشر بوبكر وفق بيان للمديرية العامة للأمن الوطني فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي يظهره "في وضعية غير طبيعية ويسيء فيه للدين الإسلامي ويمس بحرمة العبادات".

وقالت المديرية إن الممثل المغربي وجه في الفيديو شتائم للأئمة، ودعا إلى الوضوء بـ"الويسكي والفودكا"، وفاخر بمنافع المشروبات الكحولية في سياق العلاقة الروحانية بين الإنسان وخالقه.

وظهر إلى جانب بوبكر في الفيديو، مدراء إحدى صفحات فيسبوك المحلية المسماة "لابيرو"، والمصممة لتكون "حانة افتراضية" يتشارك فيها الأعضاء مقترحات السهر.

وإثر توقيفه، قدم الممثل اعتذاراته عن الكلمات "غير اللائقة" من خلال نشر فيديو جديد في تطبيق انستغرام، يتحدث فيه عن ارتكابه "خطأ"، مضيفا أنه لم يكن "واعيا" وأنه كان يرمي "فقط إلى المزاح".

من جهتها قالت المديرية العامة للأمن الوطني في بيانها إنها تلقت شكاوى "ووشايات من عدة مواطنين (...) ما استدعى فتح بحث قضائي بشأنها".

ووضع الممثل قيد الحراسة النظرية في مقر للشرطة التي تقوم ببحث تمهيدي بهدف "الكشف عن جميع ظروف وملابسات وخلفيات ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية، وتحديد المتورطين في تصوير وبث ذلك المحتوى الرقمي"، وفق البيان.

ويواجه بوبكر احتمال السجن ما بين ستة أشهر وسنتين أو دفع غرامة تراوح بين 20 ألف درهم ومئتي ألف درهم، أو العقوبتين معا، طبقا للقانون الجنائي المغربي.

المصدر: "أ ف ب"