ولد قابلية: قدمت للرئيس الجزائري مقترحاتي لإثراء الدستور واستعادة هيبة الدولة

قدم رئيس جمعية "قدماء التسليح والاتصالات العامة" في الجزائر دحو ولد قابلية مقترحا شفويا للرئيس عبد المجيد تبون، من أجل إثراء مسودة الدستور، وآخر كتابيا لرئيس ديوان الرئاسة.

وقال ولد قابلية: "تلقينا طلبا رسميا من رئاسة الجمهورية من أجل المشاركة في إثراء مسودة الدستور".

وأوضح أنه التقى بالرئيس تبون، وتحدث معه إلى جانب ملف إثراء مسودة الدستور عن كيفية استرجاع الدولة لثقتها.

وأضاف: "لا أفقه في السياسة الخارجية والجوانب الاقتصادية بقدر ما أفقه في تخصصي من جوانب إدارية وتاريخية".

وطرحت الرئاسة الجزائرية مطلع شهر مايو الجاري، مسودة مشروع لتعديل الدستور، على قادة الأحزاب السياسية وشخصيات وطنية وأكاديمية ونقابية وإعلامية.

وجاء في بيان الرئاسة حينها، أن "هذا المشروع هو مسودة لتعديل الدستور تعديلا شاملا وعميقا، وهو بمثابة أرضية للنقاش لا غير".

المصدر: "النهار الجزائرية"