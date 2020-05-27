تحذيرات من تنامي ظاهرة التسول بشكل لا يطاق في غزة

حذرت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، من "تنامي ظاهرة التسول في قطاع غزة وبشكل لا يطاق، وبأشكال عديدة، تسيء لغزة وجمالها ونضال الشعب الفلسطيني".

وأشارت إلى أن ذلك، يترافق مع استمرار الحصار الإسرائيلي، وغياب الخطط الحكومية لدعم الفئات المهمشة والفقيرة وتشغيل الخريجين والعمال وسواهم، ما أدى لتردي الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية، وارتفاع معدلات الفقر والبطالة لنسب فلكية، وانعدام الأمن الغذائي والوظيفي على السواء في القطاع.

وقالت الجبهة، في بيان صحفي صدر عنها: "ندرك أن استمرار الانقسام الداخلي يشكل عقبة في طريق النهوض بالوضع الاقتصادي والاجتماعي، وتنفيذ استراتيجية وطنية موحدة للتطوير، وتعميق حجم المأساة الإنسانية، ويساهم في تشديد الحصار الإسرائيلي على القطاع، ما يتطلب الإسراع في إنهاء الانقسام واستعادة الوحدة الوطنية".

ودعت الجبهة "سلطة الأمر الواقع بقطاع غزة، لمكافحة ظاهرة التسول وكبح جماح المتسولين، وتطبيق القانون بحق المخالفين، وإشراك مؤسسات المتجمع المدني في معالجة أوضاع المعوزين بتوفير الحياة الكريمة لهم ولأسرهم، من خلال إطلاق برنامج إنقاذ وطني للقطاع والعمل على تنفيذ مشاريع تنموية قصيرة ومتوسطة الأجل، ووقف الضرائب ودعم القطاعات الاقتصادية الإنتاجية لإعادة قطاع غزة بعضا من استقراره الاجتماعي وتعزيز صمود سكانه".

المصدر: RT