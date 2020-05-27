الجزائر.. انخفاض في الإصابات اليومية بكورونا والحصيلة 8857 حالة

سجلت السلطات الصحية في الجزائر 160 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة، في تراجع لمعدل الإصابات اليومية بواقع 34 حالة بالمقارنة مع الإحصائية المعلنة أمس الثلاثاء.

وكانت البلاد سجلت أمس الثلاثاء 194 حالة إصابة جديدة بالفيروس.

واليوم الأربعاء، أعلنت وزارة الصحة الجزائرية أن إجمالي الإصابات بالمرض في البلاد بلغ 8857 حالة.

كما أكدت الوزارة 6 وفيات جديدة بين المصابين بالفيروس، بعدما كان هذا الرقم أمس الثلاثاء عند 9 حالات، وقبل ذلك 8.

وبذلك ارتفعت حصيلة الوفيات الناجمة عن الفيروس في الجزائر إلى 623 حالة، مقابل 5129 حالة شفاء، سجلت 211 منها في الساعات الـ24 الماضية. وأمس الثلاثاء كان عدد المتعافين في يوم واحد 171 شخصا، والاثنين 169.

المصدر: RT