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السيسي يطلع على تقنية جديدة لرصف الطرق (صور)

أخبار العالم العربي

السيسي يطلع على تقنية جديدة لرصف الطرق (صور)
RT
السيسي خلال تفقد الطرق
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أعلن المتحدث باسم الرئاسة المصرية بسام راضي، أن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي تفقد الأعمال الإنشائية لتطوير عدد من الطرق والمحاور والكباري بمنطقة شرق القاهرة.

ووفقا للبيان طالب السيسي بالالتزام بالخطة الزمنية لإتمام الأعمال الإنشائية ورفع الكفاءة مع مراعاة تطبيق أفضل معايير السلامة والأمان.

وأشاد الرئيس المصري بالتقنية الجديدة لرصف الطرق في مصر، والتي تتم وفقا لأحدث المعايير العالمية من خلال إعادة تدوير الأسفلت.

المصدر: وسائل إعلام مصرية

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