أول وفاة بكورونا جنوبي ليبيا و"الوفاق" تمدد حظر التجول

أعلنت حكومة الوفاق الليبية التي تتخذ من طرابلس مقرا لها اليوم الأربعاء، تمديد حظر التجول المفروض في الأراضي الخاضعة لسيطرتها، على خلفية جائحة فيروس كورونا المستجد.

وأكد المجلس الرئاسي التابع لحكومة الوفاق المتمخضة عن اتفاق الصخيرات أن قرار تمديد حظر التجوال الساري اعتبارا من الساعدة السادسة مساء حتى السادسة صباحا لعشرة أيام إضافية سيدخل حيز التنفيذ اعتبارا من غد الخميس.

قرار المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني رقم (375) لسنة 2020م بتمديد حظر التجول Posted by ‎حكومة الوفاق الوطني Government of National Accord‎ on Wednesday, May 27, 2020

كما أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض في ليبيا (ومقره في طرابلس) اليوم عن تسجيل إصابتين جديدتين بفيروس كورونا الذي يسبب مرض "كوفيد-19"، لافتا إلى أن المريضين الجديدين عادا من تركيا وتقوم فرق الرصد والاستجابة السريعة في المركز حاليا بتتبع الحالات المخالطة لهما وأخذ العينات اللازمة.

وارتفع بذلك إجمالي عدد الإصابات بكورونا التي سجلها المركز إلى 79، بما فيها ثلاث حالات وفاة و36 حالة نشطة.

الوضع الوبائي المحلي ليوم 27 مايو 2020م ================= = تسجيل حالتين جديدتين بفيروس كورونا المستجد من العائدين... Posted by ‎المركز الوطني لمكافحة الأمراض _ ليبيا‎ on Wednesday, May 27, 2020

في الوقت نفسه، نقلت بوابة "الشرق" الليبية عن مصدر في لجنة مكافحة وباء كورونا في مدينة سبها جنوب البلاد تأكيده رصد وفاة رابعة جراء الفيروس في البلاد، مشيرة إلى أن الضحية كان يخضع للعلاج في مقر العزل الصحي في المدينة.

ويأتي ذلك بعد يوم من تسجيل أول إصابتين بكورونا في سبها وفي جنوب ليبيا عموما، والمريضان شاب وخالته التي أكدت المعطيات الأولية أنها توفت اليوم، وهي كانت تعاني من السكري.

المصدر: RT + بوابة الشرق