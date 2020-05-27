خبير أمني عراقي لـRT: خلية الصقور الاستخبارية أحبطت "غزوات لداعش"

كشف الخبير الأمني المقرب من أجهزة الاستخبارات العراقية، فاضل أبو رغيف، اليوم الأربعاء، عن إحباط خلية الصقور الاستخبارية "غزوات لتنظيم داعش" كانت تستهدف المدنيين والقوات الأمنية.

وقال لـRT إن "خلية الصقور الاستخبارية نفذت خمسة واجبات استثنائية بأربع محافظات وجميعها استباقية وتم من خلالها إجهاض عمليات (غزوات وانتحاريين)".

وأضاف "كما تم اعتقال سبعة قيادات شرقي محافظة الأنبار وقيادي بغربها ومجموعة أخرى في محافظة ديالى، كما تم تفكيك مفرزة بصلاح الدين وأخرى في نينوى".

وأشار إلى إلقاء القبض على موزع كفالات (رواتب) تنظيم "داعش"، ومسؤول أمني في التنظيم.

المصدر: RT