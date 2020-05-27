الاستخبارات العراقية تقبض على إرهابي حرق محاصيل زراعية

ألقت الاستخبارات العراقية القبض على إرهابي أثناء إقدامه على حرق المحاصيل الزراعية في إحدى مناطق كركوك.

وأفاد مراسلنا بأن مفارز شعبة الاستخبارات العسكرية في الفوج الأول لواء 51 الفرقة 14 طاردت بناء على معلومات استخبارية دقيقة إرهابيا قام بحرق المحاصيل الزراعية في قرية زرارية بناحية الزاب في كركوك وتمكنت من القبض عليه.

وأوضح المصدر أن المقبوض عليه هو شقيق لإرهابيين اثنين أحدهما محكوم عليه بالسجن 25 عاما.

المصدر: RT