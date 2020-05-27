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لفتة جميلة من زملائه.. تكريم طبيب مصري أصيب بكورونا (فيديو)

مجتمع

لفتة جميلة من زملائه.. تكريم طبيب مصري أصيب بكورونا (فيديو)
نادر الشرنوبي
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قام الطاقم الطبي في مستشفى القنطرة غرب محافظة الإسماعيلية في مصر بلفتة جميلة تكريما لزميلهم الذي أصيب بفيروس كورونا.

وخرج الطبيب نادر الشرنوبي إلى سيارة الإسعاف، التي انتظرته أمام المستشفى وسط تصفيق حار من الطاقم الطبي، الذين صنعوا له ممرا من العاملين والأطباء والتمريض من أجل تشجيعه لبدء رحلة علاجه في مستشفى أبو خليفة للحجر الصحي.

وقال مصدر طبي إن الشرنوبي أصيب بالفيروس نتيجة مخالطته 3 حالات، اكتشفت إصابتهم، وعزل نفسه منزليا، ومع تزايد الأعراض أجرى تحليلا، وظهرت النتائج إيجابية.

المصدر: وكالات

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