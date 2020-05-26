الأمن الوطني الجزائري ينفي إصابة 17 ألف شرطي بكورونا

نفت المديرية العامة للأمن الوطني في الجزائر، ما تم تداوله عبر مدونة على "فيسبوك" حول إصابة 17 ألف شرطي جزائري داخل الثكنات بفيروس كورونا منذ انتشار الوباء.

وأوضحت المديرية في بيان لها أن هذا المحتوى المنشور على صفحة "فيسبوك" لا أساس له من الصحة والغرض منه زرغ الفتنة والبلبلة".

وأضافت أن صاحب المنشور أكد أن عدد المصابين بفيروس كورونا 17 ألفا في صفوف الأمن الوطني، في حين أن عدد المصابين بالفيروس في عموم الجزائر وصل إلى 8697 حالة.

المصدر: "النهار" الجزائرية