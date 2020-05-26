اللجنة الدينية في النواب المصري تكشف موعد السماح بصلاة الجمعة في المساجد

رحب اللواء شكري الجندي وكيل لجنة الشؤون الدينية في مجلس النواب المصري، بخطة عرضتها وزارة الأوقاف لفتح المساجد ودور العبادة.

وقال الجندي في حديث متلفز، إنه "بنسبة كبيرة سيتم أداء صلاة الجمعة بعد القادمة في المساجد"، رافضا "المزايدة على قرار غلق المساجد".

وأضاف أنه "يراهن على وعي الشعب المصري وإجراءات وزارة الأوقاف لفتح المساجد ودور العبادة.

وأكد أن "الإجراءات ستشمل التباعد الاجتماعي ووجود مسافات بين المصلين وغلق المساجد فور الانتهاء من الصلاة ووجود أدوات نظافة ومطهرات".



ناصر حاتم ـ القاهرة

المصدر: RT