حسن نصر الله: معادلة إسقاط المسيرات الإسرائيلية في الأجواء اللبنانية ما زالت قائمة

قال الأمين العام لحزب الله اللبناني حسن نصر الله في حديث لإذاعة النور اللبنانية، إن معادلة إسقاط المسيرات الإسرائيلية في الأجواء اللبنانية، ما زالت قائمة.

ودعا نصر الله إلى أن يكون لدى "المقاومة هدف من نوع تحويل كل صواريخها إلى دقيقة".

واعتبر أن "الأغلبية الساحقة في لبنان ما زالت محكومة للاعتبارات الطائفية ونحن ضد العزل والإقصاء".

وأضاف: "لا نريد حربا أهلية في لبنان حتى لو قالوا أن بذلك نحكم لبنان فنحن لا نريد ذلك.. يقولون أن لدينا فوبيا من الحرب الأهلية وذلك مفخرة لنا ورفضنا لهذه الحرب يأتي انطلاقاًمن حرصنا على لبنان".

وحول وجود قوات اليونيفيل في جنوب لبنان قال نصر الله إن "أعداد قوات اليونيفيل أو تخفيفها هو نفس الأمر بالنسبة إلينا وإذا أرادوا ترحيلهم هذا شأنهم ونحن لسنا ضد بقاء اليونيفيل بل أنا أتحدث من الزاوية الإسرائيلية".

وأوضح أن لبنان رفض تغيير مهمة اليونيفل "لكن الإسرائيلي يريد إطلاق يدها وأن يكون لها الحق بمداهمة وتفتيش الأملاك الخاصة والأمريكيون يضغطون على لبنان بهذا الملف".

وكشف نصر الله أن "التغيير في مهمة اليونيفيل كان من أهداف المفاوضات في حرب تموز التي لا يزال لبنان يرفضها".

المصدر: RT