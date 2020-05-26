موظفو القطاع العام السعودي يعودون إلى أعمالهم اعتبارا من 31 مايو

قررت السعودية عودة موظفي القطاع العام إلى أعمالهم تدريجيا اعتبارا من يوم الأحد 31 مايو، بعد توقف دام أكثر من شهرين، وسط إجراءات مشددة لمكافحة تفشي فيروس كورونا المستجد.

وقال وزير الموارد البشرية السعودي أحمد الراجحي في كلمة اليوم الثلاثاء، إن عودة جميع العاملين في القطاع العام إلى أعمالهم سيكتمل في 14 يونيو.

وكانت السعودية، قد علقت العمل في جميع قطاعات الحكومة في 16 مارس باستثناء قطاعي الصحة والأمن في إطار جهودها لاحتواء الوباء.

وقالت الحكومة أمس الاثنين، إنها ستبدأ تخفيف القيود على الحركة والسفر هذا الأسبوع.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية الرسمية أن القيود سترفع على ثلاث مراحل، تبلغ ذروتها بإنهاء حظر التجول بشكل كامل في 21 يونيو باستثناء مدينة مكة المكرمة.

المصدر: رويترز