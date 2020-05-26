ليبيا.. فرض حظر التجول في سبها بعد ظهور حالتي إصابة بكورونا

أعلنت مديرية أمن سبها الليبية، حظر تجول يومي يسمح خلاله للسكان بالخروح بين الساعة الـ9 صباحا وحتى الـ12 ظهرا فقط، اعتبارا من يوم غد ولمدة أسبوعين، بعد اكتشاف حالات إصابة بكورونا.

وأوضحت المديرية أن القرار يأتي بعد اكتشاف حالتي إصابة بفيروس كورونا "كوفيد-19" بالمدينة أعلن عنهما المركز الوطني لمكافحة الأمراض اليوم الثلاثاء.

وقال المركز إن أحد المصابين في سبها هما شاب عمره 36 عاما، وامرأة عمرها 55 عاما وهي خالة الشاب.

وأضاف المركز أن إجمالي الإصابات بالفيروس في ليبيا ارتفع إلى 772 حالة، منها 34 نشطة، و40 حالة شفاء، و3 وفيات، فيما بلغ عدد العينات التي تم فحصها بمعمل طرابلس حتى اليوم 4626.

ودعا المجلس البلدي لسبها المواطنين إلى التقيد الكامل بإجراءات العزل، والالتزام بالتباعد الاجتماعي.

المصدر: RT