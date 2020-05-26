مصر.. إغلاق طابقين في مبنى وكالة أنباء الشرق الأوسط بعد تسجيل إصابتي كورونا

قال كرم جبر رئيس الهيئة الوطنية للصحافة في مصر، إنه تم إغلاق طابقين فى مبنى وكالة أنباء الشرق الأوسط، بعد اكتشاف حالتي إصابة بفيروس كورونا المستجد.

وأضاف جبر في حديث صحفي اليوم، أنه لن يسمح بدخول المؤسسات الصحفية، إلا بعد ارتداء الكمامة، كما سيتم التعقيم المستمر للمباني، ومراعاة التباعد فى المسافات بين الموظفين، والإبلاغ الفوري عن الحالات، بالإضافة إلى جود طبيب مقيم بالمؤسسة، وتوفير مواد التعقيم.

ودعا جبر، إلى رفع أقصى درجات اليقظة فى المؤسسات الوطنية، للوقاية من فيروس كورونا، مؤكدا أنهم يعلنون أرقام المصابين بشفافية، لافتا إلى أنه سيتم غلق مؤسسة دار الهلال، لمدة أسبوع بعد ظهور 4 حالات مصابة بكورونا.

وتابع: "الموضوع مش هزار، والوضع بقي خطر، واللي بيتصاب بينقل المرض لأهله وجيرانه، مش عايزين حد يلف على المستشفيات عشان يلاقي مكان".

ناصر حاتم – القاهرة