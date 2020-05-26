الصحة المصرية تقترح استدعاء الكوادر الطبية المتقاعدة لمواجهة كورونا

شرعت وزارة الصحة المصرية في إحصاء الأطباء البشريين، وأطباء الأسنان، والصيادلة، والكوادر الطبية المتوسطة من المحالين للمعاش حديثا، لاستدعائهم للانخراط في جهود مكافحة كورونا.

وخاطبت الوزارة 7 جهات تابعة لها، لموافاة الوزارة ببيانات أعداد الفئات المشار إليها، وفق نموذج استرشادي، وذلك لمواجهة أزمة فيروس كورونا المستجد الحالية.

وأكدت وزيرة الصحة المصرية هالة زايد أنه منذ بداية جائحة فيروس كورونا المستجد، فقد حرصت الوزارة، على تخصيص دور بكل مستشفي عزل بسعة 20 سريرا لعلاج المصابين من الأطقم الطبية، وشددت على أن الوزارة تسعي جاهدة لحماية أطقمها الطبية، خلال مواجهتهم لفيروس كورونا المستجد.

وأشارت الوزيرة، إلى إصابة 291 فردا من الأطقم الطبية بمستشفيات العزل، من بينهم 69 طبيبا وطبيبة، لافتة إلي وفاة 11 شخصا من الأطقم الطبية وذلك منذ بداية الجائحة وحتى اليوم.

ناصر حاتم – القاهرة

المصدر: صدى البلد