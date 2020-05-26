نقابة الأطباء بمصر: متحدث الصحة أعلن نصف الحقيقة والوفيات 19 وليست 11

قالت نقابة الأطباء بمصر، تعليقا على إعلان وزارة الصحة عن أعداد وفيات ومصابي كورونا من الفرق الطبية، إن المتحدث الرسمي للوزارة أعلن "نصف الحقيقة وليس الحقيقة كلها".

وأضاف الدكتور إيهاب الطاهر الأمين العام لنقابة الأطباء في تصريحات لـ"المصري اليوم"، أن "عدد الوفيات 19 وليس 11 فقط، فالوزارة ذكرت الوفيات والمصابين في مستشفيات العزل والفرز لكن الوفيات والمصابين ليسوا فقط في هذه المستشفيات فهناك مستشفيات أخرى وجامعية تعمل وتستقبل مصابين".

ودعا وزيرة الصحة إلى تطبيق ما تعهدت به "على أرض الواقع بحيث تجرى مسحات فورية لأي طبيب مخالط لحالة إيجابية، وأي طبيب يثبت أنه إيجابي يتوفر له مكان في مستشفى فورا من دون مهاترات لا داعي لها، وهو المطلوب على وجه السرعة".

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وتابع قائلا: "الشيء الآخر هو التأكيد على جميع مديري المستشفيات بإتاحة صرف جميع الواقيات الشخصية الكاملة على مدار 24 ساعة، فضلا عن ضرورة تدريب الفرق الطبية على المطلوب منهم، وتحديدا في المستشفيات الجديدة التي تم ضمها لمستشفيات الفرز، مع ضرورة وجود مسارات بداخل هذه المستشفيات تفصل بين المشتبه بهم والمرضى العاديين، فلا بد من عمل أماكن منفصلة ومسارات منفصلة بين المناطق النظيفة والمشتبه بتلوثها وهي أمور أساسية".



ناصر حاتم ـ القاهرة