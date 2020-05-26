وسائل إعلام: مصر تتجه لتغيير علاج "هيدروكسي كلوروكين" بعد إعلان خطورته على مرضى كورونا

قالت مصادر بوزارة الصحة والسكان المصرية إن علاج "هيدروكسي كلوروكين"، ما زال يستخدم في مستشفيات العزل كعلاج للمصابين بفيروس كورونا المستجد.

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وأكدت المصادر وفقا لجريدة "الشروق" المصرية أن التحديثات على بروتوكول العلاج الأخيرة والتي كانت منذ عدة أيام، لم تشمل تغيير هذا الدواء، وبالتالي فإن العلاج يوصف للمصابين بحسب البروتوكول، الذين لا يتعدى عمرهم 45 عاما، ولا يعانون من أمراض القلب.

من جهته، قال الدكتور حسام حسني رئيس اللجنة العلمية لفيروس كورونا المستجد بوزارة الصحة والسكان، إن اللجنة العلمية لفيروس كورونا تدرس حاليا إمكانية استبدال هذا العلاج بغيره في بروتوكول العلاج في مصر.

وأضاف حسني في تصريحات لـ"الشروق " أنه سيتم تغيير "هيدروكسي كلوركين" خلال وقت قريب في بروتوكول العلاج، الذي يعمل به جميع مستشفيات العزل، لافتا إلى أن اللجنة العلمية تبحث دائما فيما هو جديد وتتابع الأبحاث التي تجري في الخارج، للوقوف علي أفضل علاج يمكن تقديمه في بروتوكول العلاج في مصر.

وحذر حسني المواطنين من استخدام هذا العلاج منزليا في حالة الشعور بأي أعراض خاصة بفيروس كورونا المستجد، لأن استخدامه بشكل خاطئ قد يسبب أضرارا كبيرة خاصة لمرضى القلب.

وأكد أن هذا الدواء كان يتم استخدامه داخل المستشفيات فقط تحت إشراف الأطباء العاملين بمستشفيات العزل، وسيتم تغييره.

وكانت منظمة الصحة العالمية قد قررت وقف التجارب السريرية القائمة على عقار هيدروكسي كلوروكوين المستخدم حاليا في علاج بعض حالات فيروس كورونا المستجد، بشكل مؤقت، وذلك بعد جدل كبير حول أضرار الدواء وتحذير بعض الأطباء والجهات الرسمية منه.

المصدر: الشروق