الداخلية السورية: منع التجمعات في الأماكن العامة المفتوحة والمغلقة ما زال ساريا

جددت وزارة الداخلية السورية التأكيد على منع التجمعات بكافة أشكالها في الأماكن العامة المفتوحة والمغلقة، بما فيها الأسواق والحدائق والمنتزهات والساحات.

وأوضحت الوزارة أنها "أصدرت في الآونة الأخيرة مجموعة من التعاميم تضمنت تخفيفا لبعض الإجراءات المفروضة في ظل تفشي وباء فيروس كورونا المستجد عالميا، وهذا التخفيف التدريجي للإجراءات الاحترازية لا يعني أن وباء كورونا قد انتهى، فهو وباء قاتل ولم ينته بعد وقد يتحول إلى كارثة إن لم يتعامل معه بمسؤولية".

ودعت الوزارة، الوحدات الشرطية التابعة لها إلى الحد من الازدحام وتحقيق التباعد في أماكن تقديم الخدمات للمواطنين مع الالتزام بشروط السلامة الصحية داخل هذه الأماكن، إضافة إلى مراقبة مدى التزام أصحاب الفعاليات الاقتصادية والصناعية والتجارية بمواعيد الفتح والإغلاق لمنشآتهم.

وتابعت: "ضرورة تكثيف وتسيير الدوريات بشكل دائم لمتابعة مدى التزام المواطنين وأصحاب الفعاليات بالضوابط المشار إليها تحت طائلة المساءلة القانونية".

وألغى الفريق الحكومي المعني بإجراءات التصدي لوباء كورونا، حظر التجول الليلي المفروض بشكل كامل ورفع منع التنقل بين المحافظات وأتاح حركة النقل العام بين المحافظات ومدد فترة فتح المحلات والأسواق التجارية لتصبح من الساعة 8 صباحا حتى 7 مساء خلال فصل الصيف.

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المصدر: "سانا"