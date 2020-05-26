توضيح فلسطيني بشأن بيان منسوب للصحة العالمية

نفت وزيرة الصحة الفلسطينية مي الكيلة، بيانا منسوبا لمنظمة الصحة العالمية نشر اليوم، حول أن إجراءات التخفيف التي أعلنت عنها الحكومة الفلسطينية، جاءت مفاجئة ودون التنسيق مع المنظمة.

وقالت الكيلة في بيان اليوم الثلاثاء، إن "الإجراءات التي اتخذتها دولة فلسطين منذ البدء في مواجهة تفشي فيروس كورونا، كانت ثمرة تعاون وثيق مع منظمة الصحة العالمية والالتزام بمعاييرها، سواء في ما يخص إجراءات فحص المرضى، أو الحجر، أو بروتوكولات الصحة العامة".

وأضافت أن التسهيلات الأخيرة التي أعلن عنها رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتيه لإعادة الحياة إلى طبيعتها بالتدريج "كانت وفق توصيات اللجان ذات العلاقة، والتي رافقتنا في معظم اجتماعاتنا وبحثنا معها كل الإجراءات".

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‎وأوضحت أن تلك التسهيلات جاءت مع انحسار فيروس كورونا و"هبوط منحنى الإصابات... أوصينا بتخفيف الإجراءات، والتسهيل على الناس، وعودة الحياة لطبيعتها بحذر، ووفقا لبروتوكولات السلامة العامة التي طورناها بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية".

يذكر أن وسائل إعلام فلسطينية نشرت بيانا عن منظمة الصحة العالمية، جرى تداوله بشكل كبير، قبل أن تحذفه دون كشف الأسباب.

المصدر: وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"