إصابة أشهر أساتذة علم التشريح في مصر بفيروس كورونا

أصيب أشهر أطباء التشريح في مصر مدحت مرسي، بفيروس كورونا المستجد، حيث أثبتت التحاليل المعملية حمله للفيروس، وفقا لما أعلنته صفحة طلبة كلية طب القصر العيني.

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ونشرت الصفحة الرسمية لاتحاد طلبة كلية الطب بالقصر العيني، نبأ إصابة الدكتور مدحت مرسي بفيروس كورونا، وسادت حالة من الحزن بين طلاب كلية الطب بالقصر العيني عقب، معرفة خبر إصابة أستاذ علم التشريح، لما يتمتع به الطبيب من سمعة طيبة بين زملائه وتلاميذه، على مستوى جمهورية مصر العربية.

وأعلنت مديرية الصحة بالمنوفية عن إصابة رئيسها بفيروس كورونا كما أعلنت عدة مؤسسات صحفية من بينها "وكالة أنباء الشرق الأوسط" وصحيفة "المصري اليوم" ومؤسسة "دار الهلال" عن إصابة عاملين بها.

كما أعلنت صحيفة "الوفد" عن وفاة أول صحفي لديها متأثرا بإصابته بفيروس كورونا وعلى إثر ذلك أصدرت الهيئة الوطنية للصحافة بيانا وضعت في الاشتراطات والإجراءات الاحترازية التي يجب تطبيقها بمعرفة رؤساء مجالس إدارات الصحف للحفاظ على سلامة العاملين بها في ظل التعايش مع فيروس كورونا.

المصدر: RT