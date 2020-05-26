الداخلية السورية تعلن توقيف محجورين قاموا برمي الطعام في المدينة الجامعية

أعلنت وزارة الداخلية السورية أنها أوقفت أشخاصا محجورين وظهروا في شريط فيديو وهم يرمون الطعام من شرفة في المدينة الجامعية بدمشق.

وقالت الوزارة في بيان إن بعض المواطنين المحجورين في المدينة الجامعية في دمشق أقدموا على "إثارة الفوضى والشغب ورمي الطعام المخصص لهم من شرفة البناء" يوم الأربعاء الماضي، في المدينة الكائنة بمنطقة المزة.

وأضافت الوزارة أن قسم شرطة المزة الشرقي حقق مع سبعة "اعترفوا بإقدامهم على إثارة الفوضى والشغب ورمي الطعام المخصص لهم من شرفة البناء بحجة أنه وصل إلى المركز بسيارة بيك آب مكشوفة".

وقالت الوزارة إنها اتخذت "الإجراءات القانونية" بحق "المقبوض عليهم واستلامهم بعد إنهائهم فترة الحجر الصحي، وبعرض التحقيقات على النيابة العامة في دمشق قررت توقيفهم وتقديمهم إلى القضاء صباح يوم السبت القادم.



يذكر أن الفيديو الذي تم تصويره لعدد من الأشخاص يقومون برمي الطعام أثار موجة من ردود الفعل التي كانت منتقدة في غالبيتها، وإن كان البعض تحدث عن ظروف غير صحية في المركز وتأخير أخذ المسحات، وهو ما دفع بعض المحجورين إلى الاحتجاج بتلك الطريقة.