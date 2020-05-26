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وسائل إعلام مصرية: الطبيب المستقيل من مستشفى المنيرة ينتمي "للإخوان المسلمين"

أخبار العالم العربي

وسائل إعلام مصرية: الطبيب المستقيل من مستشفى المنيرة ينتمي
Reuters
مصر
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نشرت صحيفة "الأهرام" المصرية أنباء حول انتماء طبيب مستشفى المنيرة المستقيل إلى جماعة الإخوان المسلمين في مصر، بعد حالة الجدل الكبيرة التي سببها بعد استقالته.

وسائل إعلام مصرية: الطبيب المستقيل من مستشفى المنيرة ينتمي
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وأشارت الصحيفة إلى أن الطبيب محمود طارق المستقيل، قام بتصعيد غير مفهوم، حيث بدأ بالتواصل مع جهات إعلامية بعضها أجنبي، ووجه اتهامات لوزارة الصحة وإعلانه الاستقالة من المستشفى.

وأوضحت الصحيفة أن التصعيد الشديد غير المبرر، في ظل هذه الأجواء بالغة الصعوبة التي تعيشها مصر، ومع الاحتياج لأقصى جهد من كل عناصر الأطقم الطبية، كان يثير شكوكا كثيرة.

وسائل إعلام مصرية: الطبيب المستقيل من مستشفى المنيرة ينتمي

ونسبت الصحيفة اتهامات للطبيب بعد مراجعة صفحته على موقع "فيسبوك"، حيث كان أول ما عثر عليه صورة له مع آخرين وهم يشيرون إشارة "رابعة" كدليل على انتمائهم لجماعة الإخوان.

وسائل إعلام مصرية: الطبيب المستقيل من مستشفى المنيرة ينتمي الطبيب المستقيل مع أصدقائه

وقالت الصحيفة إنه عثر أيضا على عشرات التدوينات التي تؤكد ذلك، بعضها شتائم لمصر.

ولم تتمكن RT من العثور على صفحة الطبيب المصري للتأكد من صحة المعلومات، لذا فكافة الصور منسوبة لموقع "الأهرام" المصري.

وسائل إعلام مصرية: الطبيب المستقيل من مستشفى المنيرة ينتمي

المصدر: الأهرام

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