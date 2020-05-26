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الداخلية السورية تتشدد في ضبط الداخلين عبر المعابر غير الشرعية

أخبار العالم العربي

الداخلية السورية تتشدد في ضبط الداخلين عبر المعابر غير الشرعية
RT
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أصدرت وزارة الداخلية السورية تعميما يطلب الاستمرار في تكثيف الجهود لضبط الداخلين إلى البلاد بطريقة غير شرعية.

وطلب وزير الداخلية محمد الرحمون من قادة الوحدات الشرطية "تكثيف ومضاعفة الجهود" لتنفيذ تعميم سابق يتضمن ضبط الداخلين إلى البلاد من لبنان عبر المعابر غير الشرعية و"التوسع في التحقيق معهم لمعرفة الطرق التي سلكوها والأشخاص والشبكات التي سهلت عبورهم"

وأشار التعميم إلى "ازدياد هذه الأنماط الجرمية في الآونة الأخيرة" ليطلب "منع تلك الظواهر وقمعها"

وكانت الحكومة أقرت أمس إحالة الداخلين إلى البلاد بشكل غير شرعي "إلى القضاء مباشرة، بعد خضوعهم لإجراءات الحجر" وقالت إن ذلك يهدف إلى منع انتشار وباء كورونا

وشهدت البلاد في الآونة الأخيرة ازديادا في حالات الإصابة بفيروس كورونا بين القادمين إليها من الخارج.

الداخلية السورية تتشدد في ضبط الداخلين عبر المعابر غير الشرعية

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