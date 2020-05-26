تونس.. وفاة 6 أشخاص وتسمم جماعي بسبب خمور مغشوشة

توفي 6 أشخاص بينهم 3 أشقاء، ونقل أكثر من 30 شخصا إلى المستشفيات بحالة تسمم، في مدينة القيروان وسط تونس، بسبب تناولهم خمورا مغشوشة.

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وقال المدير المحلي للصحة في القيروان، حمدي الحذري، إن وفاة هؤلاء الأشخاص ناجمة عن تناولهم الأحد الماضي، نوعا من العطور المعروف بالتسمية الشعبية "القوارص"، الذي يحتوي على نسبة مرتفعة من كحول "الميثانول" السام، وذلك خلال جلسة شرب كحول في منطقة حاجب العيون بالمدينة.

وبحسب ما أفادت وسائل إعلام تونسية، اليوم الثلاثاء، فإن عدد المصابين بالتسمم بلغ حتى الآن 35 حالة تتراوح أعمارهم بين 25 و60 عاما، وأشار الحذري إلى أنه تم تحويل عدد من المصابين إلى مستشفيات سوسة والمنستير، فيما تم الإبقاء على مجموعة أخرى بأقسام العلاج والإنعاش وتصفية الدم في المستشفى الجهوي "ابن الجزار" بالقيروان، وحالتهم الصحية مستقرة.

المصدر: بوابة إفريقيا الإخبارية