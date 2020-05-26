مصر.. العثور بالصدفة على جثة غامضة خلال إنشاء كوبري (صورة)

عثر العاملون في إنشاء كوبري الحلمية الجديد في مصر أثناء أعمال الحفر، على جثة شبه متحللة، أسفل أكوام التراب مما سبب الرعب والفزع بينهم.

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واتصل العاملون بالشرطة، وتبين أن الجثة بكامل ملابسها، ودخلت في مرحلة التحلل، فتم الاتصال بالنجدة التي حضرت على الفور.

وتكثف الأجهزة الأمنية جهودها لكشف هوية صاحب الجثة، حيث حرر محضر بالواقعة، وجار نقل الجثة إلى المشرحة لفحصها، وأخذ عينات DNA وتشريحها لمعرفة سبب الوفاة.

المصدر: وسائل إعلام مصرية