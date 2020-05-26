السكك الحديد المصرية تبدأ فرض غرامات على الممتنعين عن ارتداء الكمامة

قامت هيئة السكك الحديد المصرية بلصق منشورات في جميع محطاتها تنذر بفرض غرامة على الممتنعين عن ارتداء الكمامة.

وأكدت مصادر في الهيئة أنه ابتداء من السبت القادم، لن يسمح لأي راكب بدخول المحطة بدون الكمامة طبقا لقرار رئيس الوزراء.



من جانبها، أكدت مصادر بالشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الأنفاق، أن الأمر نفسه سيطبق بمحطات المترو، مشيرة إلى أن دخول الرصيف لن يسمح به بدون ارتداء الكمامة ومعاقبة المخالف بغرامة.



وأصدر رئيس الوزراء، مصطفى مدبولي، قرارا يلزم العاملين والمترددين على الأسواق والمنشآت الحكومية والبنوك باستخدام الكمامة الواقية، مع فرض غرامة تصل إلى 4000 جنيه على المخالفين.



المصدر: صدى البلد