ليبيا: منع مئات المهاجرين من الوصول إلى أوروبا بحرا

قالت منظمة الهجرة الدولية إن خفر السواحل الليبي أحبط محاولة وصول 400 مهاجر إلى أوروبا عبر البحر المتوسط على متن 5 قوارب مطاطية خلال عطلة نهاية الأسبوع.

وذكرت المنظمة الاثنين، أن 317 ممن حاولوا التوجه إلى أوروبا بحرا أعيدوا إلى ليبيا ليل الأحد، إضافة إلى أكثر من 70 آخرين أعيدوا السبت، فيما يرجح أن اثنين من المهاجرين غرقا.

وأكدت المنظمة أن العدد الإجمالي للأشخاص الذين حاولوا الوصول إلى أوروبا عبر المتوسط في مايو الجاري، بلغ أكثر من 1000.

وزادت متاعب آلاف المهاجرين الذين يحاولون عبور البحر المتوسط إلى أوروبا من ليبيا بسبب جائحة فيروس كورونا وتصاعد المعارك حول العاصمة طرابلس.

المصدر: وكالات