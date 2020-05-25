دبي تعيد ضبط راداراتها وتتوعد المخالفين بالعقوبات

أكد مدير الإدارة العامة للطوارئ في شرطة دبي اللواء عبد الله علي الغيثي، إعادة ضبط أجهزة الرادار في الإمارة لرصد مخالفي حظر التجول بسبب فيروس كورونا.

وأشار الغيثي إلى أن المنع سيكون من 11 مساء وحتى 6 صباحا اعتبارا من يوم الأربعاء المقبل.

وأوضح، أن "الأجهزة تدار بواسطة أنظمة تعتمد على الذكاء الصناعي، لذا يتم ضبطها وفق الاحتياجات، وبمجرد تعديل قرار تقييد الحركة تم إعادة ضبطها في جميع شوارع الإمارة الداخلية والخارجية".

وقال: "لا يسمح بالخروج إلا إذا كان لدواعي الضرورة لشراء الاحتياجات الغذائية والدوائية أو الخروج للطوارئ الصحية، وعن طريق التسجيل في نظام تصاريح الحركة، وسوف يخالف كل من يخرج أو يتنقل في أوقات الحظر المعلن عنها بغرامة قدرها 3 آلاف درهم".

وشدد على أن "هناك تجاوبا واضحا من أفراد المجتمع، في ظل القناعة بأن البقاء في المنزل هو الحل الأفضل للوقاية من انتشار فيروس كورونا".

ونبه الغيثي، إلى "ضرورة الالتزام بالتباعد الجسدي بما لا يقل عن مترين وكذلك ارتداء الكمامة والقفازات وعدم تجاوز الحد المسموح به من الركاب والابتعاد عن التجمعات".

المصدر: "البيان"