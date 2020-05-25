النيابة السعودية تأمر بالقبض على مروج معلومات مضللة حول موعد فتح المساجد

أصدرت النيابة العامة السعودية أمرا بالقبض على مواطن بتهمة نشر وترويج معلومات مغلوطة ومضللة، حول موعد فتح المساجد في ظل الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا.

وقال مصدر مسؤول في النيابة العامة، إن المقبوض عليه ظهر في مقطع فيديو متداول يتضمن محتواه قيامه بالترويج لتلك المعلومات الكاذبة، مشيرا إلى أن اعتقاله تم بناء على ما تم رفعه من قبل مركز الرصد النيابي.

وشدد المصدر على أن النيابة العامة تتابع كل ما من شأنه المساس بالنظام العام في المملكة وترويج أو نشر معلومات مضللة بشأن الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا، تحت طائلة المساءلة الجزائية.

ويوم الأحد 24 مايو الجاري، نفت مصادر سعودية ما تداولته حسابات في منصات التواصل الاجتماعي، صدور أمر بالسماح باستئناف صلاة الجماعة في المساجد اعتبارا من الخميس القادم.

وأكدت المصادر عدم صدور أي أوامر أو قرارات بشأن إعادة فتح المساجد، واستمرار تعليق الصلاة فيها، ضمن الإجراءات الوقائية من تفشي الفيروس.

المصدر: جريدة "عكاظ"