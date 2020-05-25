الأمير محمد الرضا السنوسي يهنئ الأمة الليبية ويدعو للمصالحة

وجه الأمير محمد الحسن الرضا المهدي السنوسي التهنئة إلى الأمة الليبية وجميع المسلمين بمناسبة عيد الفطر، مجددا الدعوة إلى انتهاج سبيل المصالحة الوطنية والحوار الأخوي البناء.

وجاء في الرسالة: "المصالحة والحوار هما اللبنة الأساس لوقف الانقسامات والصراعات والحروب التي عانت منها البلاد خلال السنوات الماضية".

وأضاف، أن "هذه الحروب أدت إلى توقف عجلة التنمية والبناء، وإهدار الثروات والمقدرات البشرية والمادية، وتفاقم المعاناة الإنسانية التي لا يعيش تفاصيلها القاسية إلا أفراد شعبنا البسطاء، الذين آن لهم أن يرفع عن كاهلهم هذا العناء والشقاء".

وتابع: "لا يفوتنا أن نبتهل إلى الله العلي القدير، وفي ظل الظروف الاستثنائية التي يمر بها العالم بسبب جائحة كورونا، إلا أن يقي الإنسانية وشعوب الأرض شرور هذا الوباء وأن يرفع عن شعبنا وبلادنا ويلات الحروب والبلاء".

والأمير محمد الرضا بن الحسن الرضا بن محمد الرضا السنوسي من مواليد 1962، هو ابن ولي عهد ليبيا السابق حسن الرضا السنوسي، الذي استمر في الحكم بين الأعوام "1956 - 1969".

المصدر: "وكالات"