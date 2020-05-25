"الانتقالي الجنوبي": نواصل مباحثات مباشرة مع السعودية لليوم السادس على التوالي

أعلن الوفد المفاوض للمجلس الانتقالي الجنوبي اليمني أنه يواصل مباحثات مباشرة مع السعودية، لليوم السادس على التوالي، مؤكدا الدور المحوري للتحالف العربي في إحلال السلام في اليمن.

وقال المجلس اليوم الاثنين في بيان له: "على هامش هذه المباحثات، يتقدم المجلس بالشكر والتقدير لصاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، وكذلك صاحب السمو الملكي نائب وزير الدفاع الأمير خالد بن سلمان، على رعايتهم التي يحظى بها وفد المجلس، وعلى دعمهم الملف الإنساني بما في ذلك منحة المشتقات النفطية الإسعافية التي تم اعتمادها يوم أمس".

وأكد أن التحالف العربي "لدعم الشرعية في اليمن" الذي تقوده السعودية، يلعب "دورا محوريا في صناعة السلام" في اليمن.

وأضاف أنه سيستمر في جهوده الرامية "لإيجاد حلول عاجلة للملف الخدماتي والإنساني في عدن والجنوب والملفات الأخرى السياسية والاقتصادية والعسكرية والأمنية بما يخدم الجنوب وقضيته العادلة وتطلعات أبناءه المشروعة".

وفد المجلس الانتقالي الجنوبي يواصل مباحثاته المباشرة مع القيادة السعودية لليوم السادس على التواليhttps://t.co/B4fthGlh5Fpic.twitter.com/OcvF13xyk6 — المجلس الانتقالي الجنوبي (@STCSouthArabia) May 25, 2020

المصدر: RT