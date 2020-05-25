الإمارات.. "مبادلة" تعفي مستأجري وحدات التجزئة من إيجار ثلاثة أشهر

أعلنت "مبادلة للعقارات" التابعة لصندوق الاستثمار السيادي التابع لحكومة أبوظبي "مبادلة"، عن خطة إعفاء من الإيجارات لمستأجري وحدات التجزئة، بمركز التسوق "الغاليريا جزيرة الماريه".

وتأتي هذه المبادرة في إطار حملة "نعمل- نخلص" التي أطلقتها شركة "مبادلة" بهدف التخفيف من التداعيات الاقتصادية، لانتشار فيروس كورونا المستجد في الإمارات.

وبموجب هذه المبادرة، سوف تمنح مبادلة المستأجرين المستوفين للشروط في "الغاليريا" إعفاء من سداد الإيجارات لمدة ثلاثة شهور، بدءا من أبريل حتى يونيو المقبل.

وتجدر الإشارة إلى أن مركز "الغاليريا" قد أعيد فتحه أمام الزائرين بعد تطبيق الإجراءات الاحترازية وتدابير الصحة والسلامة الخاصة بمكافحة فيروس كوفيد – 19، مع توفير سبل استمتاع كافة الزائرين بتجربة تسوق مميزة.



وتأتي مبادرة الإعفاء من الإيجارات متزامنة، مع مبادرة أخرى أطلقتها "مبادلة" في وقت سابق، حيث أعلنت عن حزمة دعم بقيمة 420 مليون درهم إماراتي للتخفيف من الآثار الاقتصادية للوباء على المستأجرين، منها 70 مليون درهم تم تخصيصها لمستأجري المرافق المكتبية.

وشملت الحزمة إعفاءات من الإيجار وتأجيل سداد دفعات إيجار المرافق السكنية والمكتبية والتجارية بجزيرة الماريه، وتوفير خطط سداد مرنة، وتخفيض قيمة الرسوم الرقابية للخدمات المالية.

وتأتي هذه المبادرة استكمالا للإجراءات التي أطلقها سوق أبوظبي العالمي الجهة التنظيمية المشرفة على جزيرة الماريه، لدعم وتسيير الأعمال في الجزيرة وفي المنطقة المالية الحرة.

المصدر:"الإمارات اليوم"