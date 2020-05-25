إصابة فلسطيني برصاص الشرطة الإسرائيلية في القدس

أعلنت الشرطة الإسرائيلية أنها أطلقت النار على فلسطيني حاول تنفيذ عملية طعن في القدس اليوم الاثنين.

وصرح متحدث باسم الشرطة في القدس بأن شابا يبلغ من العمر 30 عاما كان يحمل سكينا هاجم نقطة للشرطة في جبل المكبر وأطلقت الشرطة عليه النار وأصيب بجروح خطيرة.

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وأضاف المتحدث أنه لم يصب أحد من الشرطة في الهجوم، وتم نقل المهاجم إلى المشفى.

وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن القوات الأمنية أغلقت المنطقة بعد وقوع الحادث.

من جانبها، ذكرت وكالة "معا" نقلا عن شهود عيان أن الشرطة الإسرائيلية أطلقت النار على شاب بالأربعينات من العمر، دون معرفة الأسباب.

وفي وقت سابق اليوم أصيب فلسطينيان شمال رام الله بهجوم مستوطنين على رعاة غنم، بينما قال الجيش الإسرائيلي أنه أطلق النار على شخصين حاولا تنفيذ عملية طعن.

المصدر: RT+ وسائل إعلام إسرائيلية وفلسطينية