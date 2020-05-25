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إغلاق مداخل مخيمات الفلسطينيين في لبنان بعد كشف إصابات بكورونا

أخبار العالم العربي

إغلاق مداخل مخيمات الفلسطينيين في لبنان بعد كشف إصابات بكورونا
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مخيم برج البراجنة فرب بيروت
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أغلقت القوة الأمنية المشتركة التابعة لمنظمة التحرير الفلسطينية ومنعت التجوال والتجمعات، اليوم الاثنين، بعد ظهور حالات اشتبه بإصابتها بفيروس كورونا في مخيم برج البراجنة قرب بيروت.

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وقالت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني في بيروت، إن إعادة التشديد في الإجراءات الوقائية وإغلاق مخيمات وتجمعات اللاجئين الفلسطينيين في لبنان، يأتي ضمن سياق الخطوات والإجراءات المتبعة من أجل الحماية والسلامة العامة والاحترازية لمكافحة فيروس كورونا.

وأكدت الجمعية في بيان لها، أن الحالات الأربع المشتبهة بإصابتها بفيروس كورونا في مخيم برج البراجنة تم عزلها وتخضع للفحوص والإجراءات الطبية، وطلبت من اللاجئين الفلسطينيين، توخي الحذر والالتزام بالإجراءات الوقائية وعدم التجمع في الأماكن العامة.

المصدر: "واس"

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