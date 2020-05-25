حميدتي: رفضنا هبوط طائرة وزير الخارجية القطري في الخرطوم لأن زيارته كانت مفاجئة

قال نائب رئيس المجلس السيادي السوداني، محمد حمدان دقلو (حميدتي)، إن المجلس العسكري رفض زيارة وزير خارجية قطر، محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، لعدم إبلاغه بالزيارة مسبقا.

وكشف حميدتي أن المجلس قرر عدم استقبال وزير الخارجية القطري عقب الإطاحة بنظام الرئيس المخلوع عمر حسن البشير.

وقال إن "هذه من ضمن المؤمرات الخبيثة التي حصلت دون علمنا، إذ عرفنا فجأة أن وزير الخارجية القطري في الجو، تساءلنا كيف يكون لوزير خارجية بلد آخر أن يصل إلى السودان دون تنسيق ودون استئذان، قلنا كمجلس عسكري ما ينزل، وكان ذلك من المؤامرات".

وأضاف حميدتي: "أنا جاني زول وقال لي يا أخي اتلومتوا مع القطريين، قلت له القطريين هم من اتلوموا معانا وتحدونا دون تنسيق معانا ارسلوا وزير الخارجية، أجابني: أبدا وزير الدفاع اتصل بتنسيق مع رئيس المجلس العسكري وقتها، طوالي مشيت للرئيس وسألته ونفى أن يكون على علم، اتضح لاحقا أن أطراف بالمجلس العسكري كانت على علم واتصلوا بهم ونسقوا معهم وأدخلونا في فتنة".

وأكد حميدتي أن "لا مشكلة لنا مع قطر. ومن المفترض أن لا نتخندق مع أي دول وإنما تبنى على المصالح المشتركة، ما في حاجه اسمها قريبي وقريبك، نحن لا نجامل فيها أي زول، مشكلتنا أننا في كل شئ نجامل، ويفترض أن تكون المجاملة وفق المصلحة".

للتوضيح:



هذا هو الڤيديو [ الكامل ] لما قاله حميدتي!



وصف ما حدث بمؤامرة من داخل المجلس العسكري، قُصد بها الوقيعة مع قطر.



قال إن أعضاء من المجلس اتصلوا بالقطريين ورتبوا زيارة وزير خارجية قطر، دون إخطار أعضاء المجلس الآخرين، ثم دعوهم لرفض استقباله بحجة أنه أتى بلا تنسيق مُسبق! pic.twitter.com/IapILOpBhs — Ahmed Abubakr (@AAbubakr1978) May 25, 2020

المصدر: وكالات