العراق.. قرارت جديدة لخلية الأزمة في النجف بشأن امتحانات الطلبة

أصدرت خلية الأزمة في محافظة النجف وسط العراق الأحد، عدة قرارات بشأن امتحانات الطلبة في المحافظة، وتنظيم العملية التربوية فيها.

وذكرت الخلية أنه "استنادا إلى مقررات خلية الأزمة في المحافظة وتوجيهات المدير العام للتربية تقرر شراء مرشات صغيرة لغرض التعقيم والتعفير وتخويل إدارات المدارس بالتنسيق والتعاون مع منظمات المجتمع المدني والمؤسسات الخيرية للقيام بتعقيم المدارس وإعلام مكتب المدير العام والإعلام التربوي بذلك".

وأضافت، أنه "تقرر التنسيق مع أولياء الأمور بتوفير مستلزمات الوقاية من الكفوف والكمامات، وأنه لن يسمح للتلميذ والطالب الذي لا يلتزم بإجراءات الوقاية من الدخول المدرسة وأداء الامتحانات".

وشملت القرارات: "منع التجمعات منعا باتا ولا يسمح للطالب بالبقاء داخل المدرسة بعد أن يخرج من قاعة الامتحان، كما لن يسمح لأولياء الأمور بالتجمع أمام المدرسة أو داخلها".

وأوضحت الخلية، أنه "تقرر متابعة أصحاب خطوط نقل الطلبة والتأكيد على التزامهم بإجراءات الوقاية وقيامهم بتعقيم وتعفير سياراتهم، وعند تنظيم خرائط جلوس الطلبة يجب مراعاة مسافة الجلوس بين طالب وآخر لا تقل عن متر ونصف".

المصدر: "السومرية نيوز"