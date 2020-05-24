قوات حفتر تعلن اعتقال أحد أخطر عناصر "داعش" في سوريا على أحد محاور القتال بطرابلس

أعلن "الجيش الوطني الليبي"، أن قواته ألقت في محاور العاصمة طرابلس القبض على المواطن السوري محمد الرويضاني واصفا إياها بأنه "أحد أخطر عناصر داعش في سوريا".

وقال المتحدث باسم "الجيش الوطني الليبي" أحمد المسماري في بيان أصدره اليوم الأحد: "وحدات القوات المسلحة العربية الليبية في محاور طرابلس تلقي القبض على الداعشي السوري محمد الرويضاني المكنى أبو بكر الرويضاني أحد أخطر عناصر داعش في سوريا".

وأضاف أن الرويضاني انتقل إلى ليبيا "برعاية المخابرات التركية كأمير لفيلق الشام"، مؤكدا أنه كان يقاتل مع القوات التابعة لحكومة الوفاق الوطني في صفوف قوات "يقودها ضباط أتراك".

وتابع: "هذا دليل آخر على العلاقة بين أردوغان وتنظيم داعش التكفيري والتنظيمات المتطرفة عامة".

ناصر حاتم ـ القاهرة

المصدر: RT