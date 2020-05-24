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ارتفاع وفيات كورونا في الجزائر إلى 600

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ارتفاع وفيات كورونا في الجزائر إلى 600
Reuters RB
تدابير احترازية ضد كورونا في الجزائر
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أعلنت وزارة الصحة الجزائرية اليوم الأحد تسجيل 8 وفيات و193 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 600 والإصابات إلى 8306.

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وقالت الوزارة إن 152 مصابا بالفيروس تماثلوا للشفاء في الـ24 ساعة الأخيرة، ليصل العدد الكلي للمتعافين إلى 4578.

وتعد معدلات الإصابة والوفاة لهذا اليوم متقاربة إلى حد ما مع المعدلات المسجلة خلال الأسبوع الماضي.

وكانت الحكومة قررت إجبار المواطنين على وضع الكمامات بداية من أول أيام عيد الفطر، وذلك للحد من انتشار الوباء وانتقال العدوى، تحت طائلة القوبات.

المصدر: RT

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