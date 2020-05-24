حماس: لن نعقد أي صفقة تبادل مع إسرائيل إلا حينما نطمئن إلى الثمن

أكد إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي لحركة حماس اليوم الأحد، أن حماس لن تعقد أي صفقة أسرى مع إسرائيل، قبل أن تطمئن للثمن الذي سيدفع.

وقال هنية في رسالة بمناسبة عيد الفطر، موجهها للأسرى: "كونوا مطمئنين، لن نعقد أي صفقة إلا حينما نكون مطمئنين إلى الثمن، ومقتنعين بهذا الثمن إن شاء الله".

وقدم هنية التهاني للفلسطينيين في كل أماكن تواجدهم بمناسبة انتهاء شهر رمضان، وحلول عيد الفطر، وخص بالذكر أهالي الشهداء، والأسرى، والمرابطين بالأقصى، والأهالي بالضفة وغزة، وفلسطينيي الداخل، والشتات، والأمتين العربية والإسلامية.

المصدر: وسائل إعلام فلسطينية