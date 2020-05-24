"سانا": مقتل وإصابة عشرات المسلحين في اشتباكات داخلية بريفي حلب وإدلب

أفادت وكالة "سانا" السورية، بمقتل وإصابة عدد من عناصر الفصائل المسلحة الموالية لتركيا، مع اتساع رقعة الاقتتال بينها لتقاسم مناطق النفوذ والسيطرة في ريفي حلب وإدلب.

ونقلت الوكالة عن مصادر أهلية أن "اشتباكات عنيفة بالأسلحة الخفيفة والمتوسطة اندلعت بين ما تسمى "القوة التنفيذية" التابعة لتنظيم "جبهة النصرة"، أكبر التنظيمات الإرهابية في إدلب من جهة، ومسلحين يسيطرون على عدة مناطق في مدينة أريحا بريف إدلب الجنوبي، أسفرت عن مقتل وإصابة عدد من عناصر الطرفين وانتشار الفوضى في المنطقة وتخريب ممتلكات بعض المدنيين".

وحسب االمصدر نفسه فقد "أصيب عدد من المدنيين وسقط عدد من القتلى وأصيب آخرون من عناصر ما يسمى "لواء الشمال"، أحد التنظيمات الموالية لأنقرة، جراء اشتباك بين المسلحين في مدينة إعزاز بريف حلب الشمالي على خلفية مقتل اثنين من عناصرهم بعمليات اغتيال نفذها مسلحون من "لواء الشمال" في ريف المدينة بالقرب من الحدود التركية".

وفي السياق ذاته أشارت مصادر محلية إلى أن مجموعات من مسلحي ما يسمى "أحرار الشرقية" وصلوا أيضا إلى مدينة إعزاز للمشاركة في الاقتتال الدائر هناك، والذي أسفر عن مقتل أكثر من 23 شخصا من الأطراف المتقاتلة.

وحسب المصادر، فإن القوات التركية فشلت في فض اقتتال اندلع بين الفصائل الموالية لها جنوب إعزاز في مناطق متاخمة لمدينة تل رفعت على خلفية اتهامات متبادلة بالاغتيالات.

المصدر: "سانا"