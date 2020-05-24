الصحة السورية: نتيجة تحليل الشخص الروسي في مرفأ طرطوس سلبية

أعلنت وزارة الصحة السورية أن نتيجة تحليل الشخص الروسي المشتبه في إصابته بفيروس كورونا في مرفأ طرطوس جاءت سلبية.

وأوضحت الوزارة، في بيان، أن "الفحص الأول لأحد عناصر الجانب الروسي في مرفأ طرطوس أمس كان قد أظهر نتيجة إيجابية"، مشيرة إلى أنها اتخذت إثر ذلك قرارا بمنع العمال من الخروج من المرفأ لحين إجراء الفحوصات لجميع المخالطين للحالة المشتبهة حيث جاءت نتائج فحوصات جميع العاملين سلبية وسمح لهم بالخروج إلى منازلهم وعاد المرفأ للعمل بشكل طبيعي".

وأضافت الوزارة أنه تمت اليوم إجراء اختبار "بي سي ار" ثان للحالة المشتبهة لتأكيد أو نفي إصابتها بالفيروس وجاءت النتيجة سلبية.

وأعلن وزير الصحة السوري، نزار يازجي، أمس، ردا على شائعات حول التفشي في المرفأ، أنه سيتم إجراء اختبار "بي سي أر" ثان للحالة المشتبهة يوم الأحد لتأكيد أو نفي إصابتها بالفيروس، وذلك بعدما ظهرت نتيجة إيجابية للفحص الأول لأحد أفراد الجانب الروسي في المرفأ.

واتخذت وزارة الصحة على إثرها أمس قرارا بمنع العمال من الخروج من المرفأ لحين إجراء الفحوصات لجميع المخالطين للحالة المشتبهة، وقد جاءت نتائج فحوصات جميع العاملين سلبية.

وكانت حالة الاشتباه تلك أثارت عددا من الشائعات في البلاد تتمحور حول إغلاق مرفأ طرطوس.

المصدر: RT